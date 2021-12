Start-up e giovani, al via le domande per i contributi regionali: ecco come fare

Da oggi, 9 dicembre 2021, è possibile presentare in Camera di commercio Venezia Giulia la domanda per la concessione di contributi alle start-up giovanili , secondo quanto disposto dalla Legge regionale 3/2021.

I contributi a fondo perduto sono concessi alle start–up , imprese con costituzione inferiore a sessanta mesi al momento della presentazione della domanda, costituite in forma di società di capitali o persone, società cooperative o in forma di impresa individuale, in cui, momento della presentazione della domanda, il legale rappresentante è giovane o la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, dove per giovane si intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età. L’intensità massima del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che la start-up giovanile abbia richiesto un’intensità minore. Il limite massimo del contributo concedibile per ciascuna domanda è pari a 40.000,00 euro.

Come presentare la domanda

La domanda di incentivo potrà essere presentata alla Camera di commercio territorialmente competente, esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico dedicato a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla misura contributiva, a partire: dalle ore 10.00 del 9 dicembre 2021 e sino alle ore 16.00 del giorno 27 gennaio 2022.

Trieste

Per le imprese dei comuni interessati del territorio provinciale di Trieste:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia

Piazza della Borsa, 14 – 34121 Trieste - www.vg.camcom.gov.it e www.ariestrieste.it

Responsabile del procedimento: Francesco Auletta

Referenti: Sonja Milisavljevic (040 6701403)

Pec: cciaats@certregione.fvg.it

Gorizia

Per le imprese dei comuni interessati del territorio provinciale di Gorizia:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia

via Crispi, 10 – 34170 Gorizia - www.vg.camcom.gov.it

Responsabile del procedimento: Pierluigi Medeot

Referenti: Cristina Pozzo (0481 384284); Giuliana D’Acierno (0481 384223)

Pec: cciaago@certregione.fvg.it