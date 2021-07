Dalla Regione 2,5 milioni a fondo perduto per le start up

Per i giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età. La pubblicazione del bando è prevista a settembre. Importo massimo pari a 40 mila euro

La Regione sosterrà le startup costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, con un contributo a fondo perduto dell'importo massimo pari a 40 mila euro. Lo ha deciso l'esecutivo Fedriga approvando quest'oggi, su proposta dell'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, una apposita delibera in cui è stato dato il via libera al regolamento per definire i criteri di assegnazione dei fondi. Una volta entrato in vigore il regolamento, a settembre verrà pubblicato il bando che metterà a disposizione un plafond complessivo di 2,5 milioni di euro a favore delle startup giovanili, dando così attuazione alle disposizioni previste dalla legge SviluppoImpresa.