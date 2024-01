Droni che trasportano organi e robot assistenti alla poltrona: il futuro passa per l'Urban Center

TRIESTE - Un "vivaio" di innovazione e tecnologia in cui far crescere startup e aziende con forte vocazione innovativa, che individuano un campo d'azione ancora agli albori (o nuove applicazioni in un settore già consolidato) e scommettono su qualcosa che potenzialmente è destinato a crescere. A volte anche a livello mondiale, con importanti ricadute economiche sul territorio di riferimento. Parliamo del Polo Tecnologico Alto Adriatico, che ha da due mesi in gestione l'Urban Center, la "casa delle startup" di Trieste, che ha come obbiettivo quello di la crescita nel settore high-tech e biotech, in collaborazione con le realtà scientifiche locali e internazionali. Il nuovo gestore, già Polo tecnologico di Pordenone, oggi Alto Adriatico, dal 2011 si occupa di trasferimento tecnologico e di sviluppo imprenditoriale nella veste di "incubatore" di nuove potenziali imprese. Molte di queste hanno già spiccato il volo e hanno una clientela internazionale, altre sono in fase di crescita. Vediamo di conoscerne alcune più da vicino.

Skyproxima

Fondata come startup nel 2019 a Trieste, Skyproxima è nata con l’idea di creare velivoli per servizi specifici, soprattutto in ambito sanitario e in seguito dedicandosi alla creazione dell'intero ecosistema per la mobilità aerea avanzata (AAM). La sede operativa è nell’Urban Center di Trieste e vi collaborano una quindicina di persone dislocate sul territorio nazionale. “Ci siamo specializzati nella logistica sanitaria - spiega il triestino Daniele Gulic, uno dei fondatori - grazie alla stretta collaborazione con il nostro partner Carpitech, che opera esclusivamente nel settore del bio tech e che ha creato un box con temperatura controllata che permette di trasportare sangue, campioni di laboratorio e organi. Sarà integrato nei velivoli che utilizzeremo, principalmente aerei a decollo verticale, con aperture alari che vanno dai due ai 5 metri”. In un ambito dove anche i secondi sono cruciali per salvare una vita, questa tipologia di trasporto “consente di risparmiare il 70 per cento del tempo rispetto ai trasporti di terra - sostiene l’azienda -, anche per quanto riguarda le località difficilmente raggiungibili come quelle montane”.

Rendering dello "Skp1 M" (design in collaborazione con l'Università Vanvitelli di Napoli)

L’azienda ha inoltre siglato partnership con aziende internazionali per la creazione, nei prossimi mesi, di un vertiporto: un aeroporto dedicato solo a velivoli a controllo remoto, con vere e proprie control room, creando modelli di trasporto “che oggi non esistono a livello internazionale - spiega Gulic -. Sarà un’infrastruttura completa, infatti noi ci identificheremo come la prima compagnia aerea di soli droni”. “Il primo - conclude - è in via di definizione al MIND all'interno dell’area expo di Milano, dove abbiamo riscontrato un grande interesse dal comparto ospedaliero e dalla Regione Lombardia, ma il progetto è quello di sviluppare diversi hub in altre località per creare una fitta rete operativa”.

Il "Vertiporto"

Il lavoro dell’azienda si estende anche ad altri ambiti come quello dell’agricoltura di precisione. Sempre in partnership con un’azienda specializzata, Skyproxima fa uso di velivoli in grado di volare per 12 ore consecutive e ricoprire grandi estensioni. Inoltre, dopo le esperienze di sviluppo sperimentale con Trenord, è in definizione, con un importante operatore del settore, una sperimentazione per integrare la piattaforma MEROPS (piattaforma AI per la detection e la sorveglianza) a supporto del controllo, del monitoraggio e intervento sulla rete autostradale.

La piattaforma MEROPS

Saratoga

Saratoga opera nell’ambito dell’odontoiatria da 50 anni e, anche se non ubicata fisicamente nell’Urban Center, è affiliata al Polo Tecnologico Alto Adriatico e intesse una stretta collaborazione con la Facoltà di Odontoiatria dell’Università di Trieste presso l'ospedale Maggiore. Particolarmente sviluppato il filone hi-tech: Saratoga ha infatti sviluppato un robot collaborativo in grado di interagire con i pazienti degli studi dentali e un’applicazione per la tracciabilità delle buste sterili. Il robot ViQi può accogliere i pazienti all’ingresso, scortarli in sala d’attesa, ed è programmato con funzioni di infotainment, anche tramite interazioni vocali, e può rispondere ai pazienti con informazioni sulla profilassi post-operatoria o altro. Può inoltre trasportare la strumentazione, sia sporca che sterile, dalla poltrona alla sala di sterilizzazione e viceversa. ViQi è utilizzata in diversi studi dentistici in Italia (non ancora a Trieste) ed è stata presentata con successo alla fiera di settore di Parigi ed a breve a Dubai e Madrid.

Il robot assistente ViQi

Il Polo Tecnologico Alto Aldriatico, al di là delle diverse realtà legate a Trieste, ha nel suo alveo aziende ad alto grado di innovazione con sede in altre città del Friuli Venezia Giulia. E’ il caso di PrimaLuceLab, azienda con sede a Porcia che esporta in tutto il mondo telescopi e radiotelescopi per l’esplorazione dell’universo, con un’ampia varietà di costi e dimensioni, rendendo alla portata di scuole e privati attrezzature di solito appannaggio di grandi osservatori astronomici. Nella “scuderia” del Polo Tecnologico anche The Glass Elite, che applica alla filiera del vino le tecnologie Nft (Non Fungible Token, letteralmente “gettoni non riproducibili” per certificare l’autenticità di un bene unico), e Blockchain (un registro di contabilità condiviso e immutabile che facilita il processo di registrazione delle transazioni). L’applicazione di queste tecnologie alla catologazione delle bottiglie di vino, nel contesto di una nuova piattaforma B2B, ha l’obbiettivo di “rivoluzionare” il mercato vinicolo rendendolo più agile e sicuro.