Resistenza, alterazione alcolica e molto altro: giovane ubriaco colleziona una raffica di denunce

Ieri pomeriggio un equipaggio della Squadra Volante ha denunciato un cittadino senegalese del 1988. In palese stato di alterazione alcolica e dopo aver urinato davanti ad alcune persone (motivi per i quali è stato anche sanzionato per ubriachezza e per atti contrari alla pubblica decenza), l’uomo ha creato disagi presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. All’arrivo degli agenti si è rifiutato di fornire le proprie generalità e, invitato più volte ad assumere atteggiamenti e comportamenti adeguati, ha opposto resistenza. Dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per il rifiuto di fornire le generalità.

Denunciato dalla Polizia Ferroviaria un altro cittadino senegalese. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente), è stato rintracciato e controllato a Trieste Centrale. E’ risultato essere inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.