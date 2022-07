Controlli in piazza Libertà e Silos, identificate decine di persone

TRIESTE - Dalle 7 di questa mattina in piazza Libertà a Trieste la Polizia di Stato sta coordinando un servizio straordinario di controlli interforze nella zona della stazione centrale. Nel corso della mattinata sono state identificate decine di persone e il numero, a fine giornata, potrebbe aumentare. I controlli sono stati effettuati sia all'interno del Silos (dove sono stati identificati alcuni senza tetto) che davanti alla stazione.

La maggior parte degli identificati sono richiedenti asilo, in attesa di regolarizzazione sul territorio. Nei giorni scorsi era stato il sindaco Roberto Dipiazza a denunciare la situazione in piazza Libertà, provocata soprattutto dal sistema d'accoglienza che, a fronte dei numerosi arrivi delle ultime settimane, sta affrontando una fase particolarmente critica. Sul posto anche personale della Polizia Locale, oltre ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza. Almeno una persona è stata portata in questura per accertamenti.