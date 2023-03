Un ingegnere triestino a difesa del super bonus, Patuanelli contro le "fake news"

TRIESTE – “Per la Guardia di Finanza il Superbonus 110% rappresenta lo 0,3% dell’intero ammontare delle truffe in edilizia. Tra le infinite fake news diffuse su questo volano economico, una delle più gravi è stata l’accusa di essere la più grande truffa della storia della Repubblica”. A difendere la misura che tanto ha fatto discutere è l’ex ministro del governo, ed ora senatore, Stefano Patuanelli. Il triestino conosce bene la realtà della sua città e c’è da scommettere che a vedere le decine di impalcature bloccate, o le molte notizie relative a procedimenti legali, non abbia esultato. Ma la difesa a spada tratta della misura (fortemente voluta dal governo Conte per dare slancio all’economia nazionale “inchiodata” dalle conseguenze della pandemia da CoViD-19) è affidata, come nella migliore tradizione ingegneristica (e anche un po’ grillina), ai numeri. Dal governo Draghi a quello della Meloni, per il pentastellato fedelissimo di Conte la narrazione dell’ultimo è “folle”. Cita il rapporto che il comandante delle Fiamme gialle Zafarana ha condiviso con le istituzioni. Le frodi maggiori “hanno riguardato il bonus facciate e l’ecobonus, mentre la parte relativa alle due tipologie di Superbonus si aggira intorno al 4/5 per cento”.

Sequestri ma "nessun rigonfiamento"

I sequestri a livello nazionale ammontano a 3,7 miliardi di euro. “La parte relativa al Superbonus riguarda circa 166 milioni di euro. Considerando i dati forniti da Enea a gennaio 2023 sul 110%, che parlano di un totale di 54,7 miliardi di euro di detrazioni maturate per i lavori conclusi, stiamo parlando dello 0,3% circa” continua Patuanelli che ricorda come la misura sia stata pensata “prevedendo l’asseverazione del progettista per la parte edilizia e la certificazione del fiscalista, oltre ad essere agganciata ai prezzari di riferimento DEI e a massimali scritti in norma”. Nessun rigonfiamento delle materie prime in Italia (“in linea agli altri Stati membri dell’Unione Europea”) e nessuna escalation di truffe. “Una valanga di mistificazioni che ha finito per distruggere un volano economico importante e che rischia di far ripiombare un settore industriale del Paese, assieme alla sua enorme filiera, in crisi”.