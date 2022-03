Sedicenne scomparso nel nulla, le ricerche continuano

Vanno avanti le ricerche di Stefano Sbisà, il sedicenne triestino scomparso da Favaro Veneto (località in provincia di Venezia) lo scorso 22 marzo. Il giovane si è allontanato dal luogo dove vive da circa sei mesi, facendo perdere le sue tracce. I carabinieri della località veneta, assieme ai militari del Comando provinciale dell'Arma di Trieste, continuano nei controlli a tappeto. Dopo aver raggiunto un amico di Stefano residente a Milano, i militari hanno esteso le ricerche anche al Friuli Venezia Giulia. L'appello relativo alla sua scomparsa era stato lanciato dalla madre, Tabatha Leone, nel primo pomeriggio di sabato 26 marzo.

"Stefano è alto 1 metro e 75, ha gli occhi chiari, i capelli corti e ha un piccolo tatuaggio sulla mano destra" così la signora Leone. "Stefano ha un cellulare con sé ma risulta spento - così la madre - e siamo preoccupati perché circa un mese fa aveva accusato una forte reazione allergica. Siamo in ansia anche perché non ha le medicine con sé, che dovrebbe prendere se si ripresentasse il problema". Chiunque abbia notizie o veda Stefano può contattare il numero unico per le emergenze 112, i carabinieri ed infine il +39 3920392385.