Sedicenne triestino scomparso da quattro giorni, si cerca Stefano Sbisà

Stefano Sbisà, sedicenne triestino, è scomparso nel nulla dalla mattina del 22 marzo. Il giovane - 17 anni da compiere a settembre - risiede ufficialmente nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia al civico 11 di via Salem ma da sei mesi a questa parte vive a Favaro Veneto, in provincia di Venezia. Proprio dalla località veneta si è allontanato verso le 7:40 di quattro giorni fa. A lanciare l'appello è stata la madre, Tabhata Leone. La donna ha contattato la redazione di TriestePrima per chiedere che venga diffusa la notizia della sua scomparsa. "Stefano è alto circa 1 metro e 75, ha gli occhi chiari, i capelli corti e ha un piccolo tatuaggio sulla mano destra".

L'appello

"Stefano ha un cellulare con sé ma risulta spento - così la signora Leone - e siamo preoccupati perché circa un mese fa aveva accusato una forte reazione allergica. Siamo in ansia anche perché non ha le medicine con sé, che dovrebbe prendere se si ripresentasse il problema". Secondo quanto raccontato dalla madre, Stefano aveva parlato di un'amica "a Udine, che ogni tanto andava a trovare". Un altro amico vive a Milano, ma da prime ricostruzioni e controlli effettuati dalla stazione dei Carabinieri di Favaro Veneto guidati dal comandante Serafino (che lavorano sul caso assieme ai militari del Comando Provinciale dell'Arma di Trieste), non risulta esserci traccia del minorenne triestino.

"Stefano non ha dato segni di voler andare da qualche parte nell'ultimo periodo - così la madre -, ci sentiamo due, tre volte la settimana, in qualche caso anche di più. Ci eravamo telefonati proprio qualche giorno prima". Chiunque abbia notizie di Stefano Sbisà - purtroppo non si sa com'era vestito al momento della scomparsa - può contattare i carabinieri di Favaro Veneto, quelli di Trieste oppure telefonare al numero unico per le emergenze 112 ed infine al +39 3920392385. La notizia è in aggiornamento.