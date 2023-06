Caso Resinovich, Sterpin convocato in Questura: "Ho querelato Sebastiano"

TRIESTE - Claudio Sterpin è stato convocato oggi in Questura, ma la vicenda non riguarderebbe direttamente il caso Resinovich per cui, nei prossimi giorni, si attende la decisione del giudice in merito alla richiesta di archiviazione. La convocazione avrebbe invece a che fare con una querela sporta dall’ex atleta nei confronti del marito di Liliana e del suo legale Paolo Bevilacqua. “Ho parlato della querela che ho fatto ai Carabinieri nei confronti di Sebastiano e del suo avvocato - ha spiegato Claudio Sterpin dopo essere rimasto per più di un’ora nell’edificio -, che in una puntata di Quarto Grado mi hanno dato del matto. In Questura mi hanno chiesto di confermare quanto detto a suo tempo e io ho confermato”.