Sticco devastato dal maltempo, i gestori: "Non sappiamo se ci sarà un futuro"

TRIESTE - Il giorno dopo la violenta mareggiata che ha colpito il golfo di Trieste Sticco fa la conta dei danni e chiede che si acceleri sul progetto CoRe, al vaglio della Regione e del Comune, per realizzare le barriere frangiflutti davanti alla costa e le infrastrutture a terra. "A rischiare non sono solo le strutture - così Francesco Minucci, gestore dello stabilimento -, ma anche le vite umane". Quella di ieri 27 ottobre non è la prima mareggiata con cui fa i conti il bagno a due passi dal castello di Miramare, ma da statistica il picco di marea registrato è stato il più terzo più alto degli ultimi trent'anni. "Anche se sappiamo che con il passare del tempo le alte maree saranno sempre più frequenti, quella vista ieri è stata di una portata ed una forza disumana e assolutamente inconsueta".

"Dichiarazione di calamità naturale"

I danni subiti non si contano e la struttura è in ginocchio. "Siamo in grande difficoltà - continua -, anche per il fatto che non esistono polizze assicurative che coprano danni da mareggiata o da altri agenti atmosferici di questo genere. Noi ne abbiamo una che andrà a coprire tra il 15 e il 20 per cento, ma i danni sono davvero ingenti". Secondo Minucci c'è bisogno di accelerare sia sui frangiflutti, sia su una azione condivisa. "Tutta la costa ha subito danni importanti, credo quindi ci sia necessità di ragionare sulla dichiarazione di calamità naturale, così da poter avere i fondi in tempi sufficientemente rapidi e poter iniziare i lavori (tre quattro mesi, per Minucci). "Ci prendiamo qualche giorno - ha scritto il gestore sui social - per capire se ci sarà un futuro o meno".

La posizione del Comune

"La forma partecipata del progetto CoRe dovrebbe partire entro la fine dell'anno - ha dichiarato Michele Babuder, assessore all'Urbanistica del Comune di Trieste -, la parte a terra è di nostra competenza, mentre la parte a mare è in capo alla Regione. Realizzeremo dei sondaggi congiunti, per capire cosa è necessario che si realizzi lungo la costa".