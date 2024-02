Detriti da Sticco, la replica del gestore: “Stiamo lavorando, dateci tempo”

Pubblichiamo la replica di Francesco Minucci, uno dei gestori di Sticco, alla segnalazione di un nostro lettore.

Gentili lettori,

Desidero rispondere brevemente alle vostre preoccupazioni riguardanti lo stato attuale della struttura balneare di cui sono socio.

Vorrei ricordare a coloro che forse hanno dimenticato che la struttura è stata completamente distrutta sia all’esterno che all’interno dalle mareggiate avvenute quattro mesi fa. Durante questo periodo, abbiamo lavorato intensamente dietro le quinte per pianificare e organizzare la sua ricostruzione, un compito che non era affatto scontato. È importante sottolineare che noi soci abbiamo investito più volte per migliorare e innovare la nostra attività, altrimenti avremmo mantenuto la struttura esattamente come l’abbiamo acquistata nel 2019.

Finora, numerosi gruppi di volontari ci hanno aiutato a rimuovere e categorizzare centinaia di tonnellate di detriti, seguendo le normative per lo smaltimento. Abbiamo anche pulito il fondale marino e ora stiamo attendendo l’espulsione dei gas inerti dai frigoriferi, un’operazione delicata che richiede l’intervento di professionisti registrati in un apposito albo, non facilmente reperibili sul territorio. La mole di lavoro svolto ha sorpreso persino gli addetti ai lavori per la rapidità delle operazioni.

Vi chiediamo quindi di concederci il tempo necessario per completare gli ultimi dettagli, con la promessa di restituire la struttura nel suo massimo splendore, implementando anche miglioramenti che la renderanno più resistente a eventuali futuri eventi atmosferici avversi.

Solo allora, potrete giudicare il nostro operato come si fa con qualsiasi imprenditore o professionista: dopo che il lavoro è stato completato, non mentre è ancora in corso.

Vi ringrazio per l’attenzione dedicata alla nostra amata struttura.

In attesa di rivedervi tutti quest’estate!!

Cordiali saluti

Francesco Minucci