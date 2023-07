StonerKras, conto alla rovescia per la seconda edizione

PROSECCO - Sul Carso torna il ritmo ipnotico del rock psichedelico: sabato 15 luglio, "B'lanc", lo spazio situato dietro il teatrino di Prosecco, ospiterà la seconda edizione dello StonerKras Fest. Il festival, organizzato da Arci Trieste in collaborazione con Rocket Panda Management, promette di ripetere il successo della prima edizione nel 2022, che aveva richiamato centinaia di appassionati non solo dal Friuli Venezia Giulia e da altre regioni d'Italia, ma anche da Slovenia, Austria, Croazia e Francia.

Il festival

Lo StonerKras Fest è un raduno di musica psichedelica incentrato su ritmi stoner, doom e heavy psych. Nonostante la sua impronta internazionale, l'obiettivo del festival è quello di valorizzare la scena heavy locale, slovena e italiana. Si tratta di un vero e proprio epicentro di aggregazione giovanile e scambio culturale, tutto condito con ottima musica live.

Il festival aprirà le porte alle 15:00, mentre la musica live inizierà a partire dalle 16:00. Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, gli organizzatori hanno previsto zone ristoro, mercatini vari, aree relax/massaggi e molto altro ancora. Lo StonerKras Fest è organizzato grazie alla collaborazione di diverse realtà locali: Arci Gong, Arci Servizio Civile, Comune di Duino Aurisina, Sklad Mitja ?uk e Mladinski Kro?ek Prosek Kontovel. Inoltre, il festival è stato reso possibile anche grazie al contributo della Regione FVG.

I nomi del festival

Sul palco del festival si esibiranno: 1000MODS (stoner rock, GR – concerto esclusivo per il nord Italia, Slovenia e Croazia in questa estate 2023) Mondo Generator, (stoner punk, USA) Margarita Witch Cult (proto metal/doom, UK) TSO (alternative rock, ITA) Jegulja (instrumental stoner metal, SLO) Long Hours (lo-fi/punk/acid folk, AUS) Mystic Majesty (hard robot rock, ITA) Doombo (heavy doom, ITA) - vincitori del band contest Under25. Al termine dei concerti, afterparty DJ set con la Alternative Nite e Satisfaction Rock 'n' Roll. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito www.stonerkras.it. Non perdete l'occasione di vivere una giornata all'insegna della buona musica e del divertimento allo StonerKras Fest.