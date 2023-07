Nick Oliveri per la prima volta a Trieste, l'ex Queen of the Stone Age allo Stoner Kras

Siete amanti dei Queens Of The Stone Age? Avete presente il loro ex bassista? Quello che nei primi anni 2000 si presentava nudo sul palco accanto a Josh Homme e compagni? Se la risposta è si, allora StonerKras Fest è il festival che fa per voi. Sabato 15 luglio si terrà infatti a Prosecco la seconda edizione del festival musicale incentrato su sonorità psichedeliche e desertiche. Una delle attrazioni principali sarà proprio lui, Nick Oliveri, legenda della scena stoner rock, che si esibirà sul palco del festival con la sua band i Mondo Generator.

La band

Istituzione del panorama stoner-punk mondiale, la band è nata in California, fondata nel lontano 1997 dal famigerato "cavallo pazzo" Nick Oliveri, già membro dei Kyuss - pionieri dello stoner rock. Con l'aiuto di ex membri della band e altri musicisti ha registrato nel 2000 il suo album di debutto Cocaine Rodeo, mentre allo stesso tempo entrava a far parte dei Queens Of The Stone Age. Il sound di Oliveri è sempre stato orientato verso il punk con sfumature rock and roll e hardcore. Nelle sue canzoni infatti troviamo molte influenze di band come Dead Kennedys, Black Flag e Turbonegro.

Nick Oliveri

Oliveri, che negli anni ha partecipato a innumerevoli progetti musicali, ha pubblicato sette dischi con i suoi Mondo Generator e proprio in questo periodo sta registrando il nuovo album, che uscirà in autunno per l'etichetta italiana Heavy Psych Sounds. Il trio, composto da Oliveri al basso-voce, Michael Amster alla batteria e Mike Pygmie alla chitarra suonerà per la prima volta a Trieste sabato 15 luglio allo StonerKras Fest di Prosecco. Ad arricchire la scaletta del festival anche i greci 1000MODS, ormai da anni al vertice della scena stoner rock mondiale, il trio doom-proto metal inglese Margarita Witch Cult, gli eroi locali TSO, i Mystic Majesty da Verona, il gruppo strumentale sloveno Jegulja, l'artista australiano Long Hours e la band emergente Doombo.

Il festival

Lo StonerKras Fest è organizzato da Arci Trieste in collaborazione con Arci Gong, Arci Servizio Civile, Comune di Duino Aurisina, Sklad Mitja ?uk e Mladinski Kro?ek Prosek Kontovel. Il progetto StonerKras è reso possibile anche grazie al contributo di Regione FVG. Biglietti in prevendita sul sito www.stonerkras.it.