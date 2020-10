Stop ai locali alle 23, il sindaco: "Ieri qualcuno ha esagerato, le regole si rispettano"

"Qualcuno ieri sera ha esagerato e il prefetto ha deciso di chiudere i bar. Gli ordini sono ordini e non si discutono". Roberto Dipiazza interviene sulla pubblicazione dell'ordinanza che, dalle 23 di oggi 10 ottobre alle 5 di domani, impone la serrata dei bar e dei locali di somministrazione. Secondo il primo cittadino "non è una questione relativa all'essere d'accordo oppure no. Se ti dicono che non puoi superare il limite di 90 chilometri orari in autostrada, quel limite va rispettato, punto". La scure del prefetto si è quindi abbattuta sui locali. Le molte segnalazioni ed immagini comparse sui social e sulla stampa locale, hanno innescato una pesante reazione da parte del commissario di governo, Valerio Valenti. "Quando il prefetto ordina - ha concluso Dipiazza - allora si esegue. Dobbiamo comportarci bene per non sprecare tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.