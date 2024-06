Stop all'Audace, sarà sostituita dagli autobus

TRIESTE - Rimane sotto sequestro a Porto Nogaro la motonave Audace, reduce dal naufragio di due settimane fa. L'incidente si è verificato al largo di Grado, mentre la nave procedeva verso Monfalcone con 85 persone a bordo. Come riporta Il Friuli, al momento il mezzo è inutilizzabile e la Procura di Gorizia ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. La Regione ha sospeso il trasporto via mare e questa situazione si protrarrà almeno fino alla fine dell’anno. Si valuterà poi se rendere definitivo il trasporto via terra o riprendere il servizio marittimo.