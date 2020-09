In Istria stop alle mascherine in classe

Niente più mascherine nelle aule scoltastiche dell'Istria. Lo riporta Lavoce.hr. L’Unità di crisi della Protezione civile regionale infatti, a poco più di una settimana dall'inizio delle lezioni (7 settembre) ha deciso di liberare gli alunni delle elementari e gli studenti delle medie superiori dall’obbligo di indossare il dispositivo all’interno della classe. L’obbligo rimane per i giovani nei corridoi degli istituti e sui mezzi pubblici.

Dopo lo zero di lunedì,nella giornat di oggi, in Istria sono stati registrati due nuovi contagi su 464 tamponi. Il numero dei casi attualmente attivi in Istria è sceso a 50.