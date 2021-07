Strada Costiera, i marciapiedi prima delle due gallerie si rifanno il look

Quattro mesi di lavoro per un totale di 180 mila euro. Il sindaco Dipiazza: "Si tratta di un intervento importante, che va a garantire la sicurezza di tutti i pedoni e di chi raggiunge e opera nei vicini Istituti scientifici"

Sopralluogo questa mattina (giovedì 29 luglio) in prossimità della prima galleria di Miramare verso la strada Costiera dove il sindaco Roberto Dipiazza assieme all’ing. Luca Vittori di FVG Strade hanno fatto il punto della situazione su un importante intervento di riqualificazione dei marciapiedi all’inizio della strada Costiera avviato proprio in questi giorni e che consentirà di migliorare la sicurezza e l’accesso alla nostra città. Presenti sul posto anche la consigliera comunale Monica Canciani e Morris Grudina responsabile della MG Scavi di Dolegna del Collio, impresa che sta realizzando l’intervento.

Con un investimento di 180 mila euro, è stato previsto ed è in fase di realizzazione il rifacimento dei marciapiedi posti lungo la Strada Regionale 14 in località Grignano (fronte ICTP), un intervento che sarà completato in quattro mesi e che migliorerà la circolazione stradale e pedonale dell’ intera zona sia sotto il profilo della sicurezza che dell’estetica e della vivibilità. I lavori sono realizzati dalla GM SCAVI di Morris Grudina Morris di Dolegna su progetto e direzione dell’arch. Fabio Zlatich di Trieste.

“Grazie a FVG Strade e alla ditta che sta realizzando i lavori con efficienza ed efficacia - ha detto il sindaco Roberto Dipiazza – si tratta di un intervento importante, che va a garantire la sicurezza di tutti i pedoni e di chi raggiunge e opera nei vicini Istituti scientifici. Trieste avrà finalmente un ingresso migliore e più vivibile dalla strada Costiera, sarà salvaguardata e valorizzata anche la bellezza della vegetazione che si trova ai lati di questo tratto di strada ed in particolare di questi bei pini di Aleppo”.