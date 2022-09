Strada di Fiume: completati i lavori per il parcheggio da 40 posti

Sono 40 i nuovi posti auto in strada dei Fiume che i cittadini potranno utilizzare, da domani, venerdì 30 settembre, dopo il completamento dei lavori. Un'area di sosta da 900 metri quadrati, per un investimento complessivo di 160mila euro. Lo ha confermato l'Assessore comunale al Territorio, Ambiente e Lavori pubblici, Sandra Savino, nel corso di un sopralluogo insieme al Direttore di Servizio, ingegner Gustavo Zandanel.

Il progetto riguardava il completamento, con la realizzazione della pavimentazione e della segnaletica, del parcheggio a raso realizzato in Strada di Fiume, tra le intersezioni con via di Cattinara e con la S.S. 15, in prossimità di via Carnaro. I posti auto sono suddivisi in stalli a pettine e posti auto in linea, di cui uno riservato ai disabili. I due lotti di lavori sono stati affidati all'Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli di Trieste.