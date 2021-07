Le strade di San Vito verso il "restyling": chiusure in via Colautti e via Combi anche di giorno

Il Comune di Trieste informa che, nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria della rete stradale, proseguiranno da lunedì 12 luglio, con orario diurno e notturno per una decina di giorni i lavori di rinnovo delle pavimentazioni delle vie cittadine nel quartiere di San Vito. Il programma operativo previsto, meteo permettendo, vedrà interessata via Colautti, da via De Amicis al civ. 10, per la durata di giorni 2 in orario diurno (ore 8.00-18.00) con chiusura ai veicoli ad eccezione degli autobus. Analogo intervento anche per via Combi, nel tratto compreso tra le vie Colautti e Franca, per la durata di giorni lavorativi 3, in orario diurno (8.00-18.00), con chiusura ai veicoli salvo autobus e con la possibilità di intervenire in orario notturno nel tratto (più stretto) tra via Bellosguardo e viale Terza Armata.