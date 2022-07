Strage sfiorata in via Carducci: tir trancia due rami e ferisce un'anziana

Brutto incidente in via Carducci. Intorno alle 18:30 un tir, per cause ancora da accertare, ha tranciato due rami che costeggiano la carreggiata. I due grossi pezzi di legno sono caduti sul marciapiede e hanno ferito un'anziana. La donna è stata subito soccorsa da un'ambulanza che casualmente si trovava nei paraggi. Ha riportato una ferita sulla testa e sul braccio. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.