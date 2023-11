Vent'anni fa la strage di Nassiriya, ricordati i caduti nelle missioni di pace

TRIESTE - Si è svolta oggi, domenica 12 novembre, l'annuale cerimonia in occasione della Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle Missioni internazionali per la Pace, nel corso della quale è stata deposta una corona d’alloro congiunta Prefettura - Regione - Comune al Monumento sito in Largo Caduti di Nassiryia ed è stato effettuato l'Alzabandiera alla presenza del Gonfalone della Città di Trieste, di un picchetto militare richiesto al Ministero della Difesa e delle principali Autorità. La corona è stata accompagnata dal Vicesindaco, Serena Tonel, dall'Assessore regionale Fabio Scoccimarro e dal Viceprefetto aggiunto, dott.ssa Astrid Rescio.