Stralcio delle cartelle esattoriali sotto i mille euro: il "sì" dei Comuni di Trieste e Monfalcone

Le Amministrazione comunale di Trieste e Monfalcone, valutato anche il difficile periodo socio-economico, rendono noto di essere favorevoli allo stralcio parziale dei ruoli emessi tra il 2000 e il 2015 di importo inferiore a 1.000 euro, relativo a sanzioni e interessi di cartelle esattoriali relative a tassa rifiuti, Ici e contravvenzioni stradali. I dettagli della decisione sono stati illustrati oggi dall’Assessore alle Politiche finanziarie del Comune di Trieste, Everest Bertoli e del Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint nel corso di una conferenza stampa.

"Una scelta che non pesa sul bilancio"

“Il Comune di Trieste, analogamente a quello di Monfalcone – ha esordito l’Assessore Bertoli - ha deciso di rinunciare a interessi e sanzioni di cartelle esattoriali emesse tra il 2000 e il 2015 relative a tassa rifiuti, Ici e contravvenzioni stradali: una scelta, questa, che non pesa assolutamente sul bilancio comunale grazie a una gestione virtuosa dei residui attivi e passivi. Si tratta soprattutto di una scelta etica, in quanto, cancellando sanzioni e interessi, concede la possibilità ai nostri concittadini e alle imprese, in difficoltà dopo due anni di pandemia e una guerra che ha provocato grandissimi aumenti dei costi dell’energia, di pagare quanto dovuto e mettersi in regola con lo Stato e con il Comune”.

"Non è un colpo di spugna"

Il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha sottolineato che si tratta di "una scelta compatibile con una maggiore probabilità di incassare la parte di imposta dovuta, perché, se ci sono criticità, queste non possono gravare sul cittadino". Bertoli e Cisint hanno inteso ribadire un concetto chiave: “non si tratta di un colpo di spugna rispetto a tasse e multe dovute, che rimangono. Quello che cancelliamo sono infatti gli interessi accumulati e le sanzioni, che in alcuni casi superano l’importo stesso della tassa. Attraverso questa decisione cerchiamo di schierarci al fianco di cittadini e imprese lanciando un messaggio molto chiaro: le tasse sono dovute, ma in un momento di difficoltà vi veniamo incontro: cancelliamo sì sanzioni e interessi, ma pagateci il capitale”. I nuovi bollettini che arriveranno nella case dei cittadini riporteranno pertanto la nuova cifra da versare in misura ridotta, al netto di interessi e sanzioni.