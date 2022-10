“Stretta” sul riscaldamento: slitta di una settimana il periodo di accensione

Arriva la "stretta" del ministero sul riscaldamento: il periodo di apertura si riduce di due settimane, l'inizio viene posticipato di una settimana, e il termine anticipato di altri sette giorni. Il D.M. n. 383 del 6/10/2022 del Ministero della Transizione Ecologica ha decretato speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023. Il Comune di Trieste è inserito in fascia climatica E, quindi gli impianti di riscaldamento possono rimanere accesi, in tutto il territorio comunale dal 22 ottobre al 7 aprile per un massimo di 13 ore al giorno (comprese tra le 5 e le 23). La temperatura nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non deve superare i 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali artigianali e assimilabili