Slovenia, in arrivo nuove strette al confine

La Slovenia si prepara a nuove strette al confine. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Aleš Hojs durante il question time alla camera. Lo ha riportato il media Rtvslo.si. Secondo il ministro tutti i paesi europei saranno costretti a rivedere il regime d'entrata al confine. Hojs ha affermato che verranno quindi riviste le eccezioni per il passaggio senza obbligo di test.

Secondo quanto si apprende, la decisione di inasprire il regime degli ingressi, è conseguenza del comportamento poco responsabile di alcuni cittadini, che in questi giorni stanno facendo ritorno da destinazioni esotiche. Esplicito il riferimento allo Zanzibar, dove starebbe dilagando la variante sudafricana del virus, contro cui il vaccino è meno efficace. Secondo Hojs nel paese starebbero rientrando dall'Austria cittadini che erano in vacanza sull'isola e che nascondono alle autorità la loro reale provenienza. Venerdì scorso è stato riscontrato per la prima volta questo ceppo del virus nel paese. Ad averlo portato, il medico che era andato in vacanza in Africa, risultato positivo pur essendosi vaccinato.