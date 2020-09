Studentessa positiva a Gorizia: 25 persone in isolamento

Una studentessa della classe quarta del liceo Scipio Slataper di Gorizia è stata contagiata dal Covid 19. Come riporta il Primorski Dnevnik la ragazza è stata in quarantena da mercoledì, dopo che ha scoperto di essere entrata in contatto con una persona contagiata, che comunque non frequentava la scuola superiore. L'Asugi ha subito ordinato il test anche per la studentessa liceale, poi risultato positivo

Insieme ai suoi familiari, anch'essi in isolamento per precauzione, i compagni di classe della ragazza e alcuni professori sono ora in quarantena. Si tratterebbe di 20 studenti e cinque professori. Nei prossimi giorni tutti faranno il test.