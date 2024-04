Ex studentessa del Collegio del Mondo Unito arrestata al Cairo

DUINO AURISINA - Una ex studentessa egiziana del collegio del Mondo Unito di Duino, tra le persone arrestate al Cairo insieme ad altre ragazze che protestavano davanti alla sede delle Nazioni Unite al Cairo, in Egitto. Si chiama Esraa Youssef, diplomatasi al collegio duinate nel 2019. La ragazza ha, in seguito, studiato a Chicago ed è poi rientrata in Egitto. “Durante il suo biennio al collegio del Mondo Unito dell’Adriatico Esraa Yussuf si è distinta sia per il grande impegno profuso nello studio e i brillanti risultati conseguiti, sia per essere stata una componente molto attiva della nostra comunità, dimostrando notevoli doti di leadership e grande capacità dialettica. Molto dotata nelle arti figurative e in filosofia, Esraa si è dedicata con grande impegno alla sua passione per l’arte, la politica e il sociale, con particolare attenzione alle questioni di genere” così la presidente del collegio, Cristina Ravaglia. “La nostra comunità, un laboratorio in cui si sperimenta ogni giorno la sfida di conciliare culture e istanze diverse attraverso il dialogo e il rispetto reciproco - conclude la nota - non può che essere profondamente toccata dall’arresto della nostra giovane ex studentessa, causato proprio dal suo voler far sentire la propria voce in difesa dei diritti umani”.