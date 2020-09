Gli studenti di Trieste spiegano la scienza su Youtube: oltre 120mila visualizzazioni

Oltre 120mila visualizzazioni per progetto Trieste 2020 Science Greeters, che ha coinvolto 23 giovani studenti delle Università di Trieste, Udine e della Sissa e ha avuto la scopo di far conoscere, attraverso una serie di video-narrazioni i luoghi che hanno segnato lo sviluppo scientifico, storico, ed economico di Trieste. Si conclude quindi il progetto promosso dalla Fondazione Pietro Pittini in collaborazione con la Fondazione Internazionale Trieste e l’Università di Trieste. Si è svolta oggi la conferenza stampa di chiusura alla presenza del Magnifico Rettore Roberto Di Lenarda, dell’Assessore ai giovani e all’innovazione del Comune di Trieste Francesca De Santis oltre che di tutti i partner coinvolti l’evento di chiusura del progetto Trieste 2020 Science Greeters promosso dalla Fondazione Pietro Pittini nell’ambito del Science in the city festival di ESOF 2020.

Piittini: "Il nostro sistema scientifico è un vanto internazionale"

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti con questo progetto che ha permesso ad un gruppo di studenti universitari provenienti da diverse discipline di conoscere e far conoscere il territorio che li circonda e il florido sistema scientifico che fa di Trieste un vanto a livello internazionale” dichiara la Presidente di Fondazione Pietro Pittini Marina Pittini che prosegue “il percorso è stata poi l’occasione per loro di entrare in contatto con mondi ed esperienze nuove che speriamo possano essere da stimolo per i loro percorsi di crescita futuri. Il Centro di Fisica Teorica, la Grotta Gigante, la Sissa, l’Osservatorio Astronomico, il Porto, l’Università degli Studi di Trieste e il Parco di San Giovanni rappresentano, ognuno nel loro rispettivo campo, eccellenze che, attraverso il racconto diretto dei ragazzi, abbiamo voluto aprire a tutti, facendone apprezzare la storia e le attività”.

Oltre 120mila visualizzazioni

Il progetto che ha avuto una durata complessiva di 8 mesi ha coinvolto oltre 22 docenti ed esperti per un totale di 19 sessioni formative organizzate svoltesi in larga parte attraverso canali digitali a causa delle restrizioni imposte dal COVID-19. Sono state oltre 120 mila le visualizzazioni registrate ai filmati sui soli canali social della Fondazione nella settimana di ESOF. “Un grazie speciale” conclude la Presidente Marina Pittini “va a tutte le Istituzioni e le persone che hanno collaborato con noi in questi mesi e senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Ovviamente il ringraziamento più sentito è per i nostri Science Greeters che si sono messi in gioco e con passione e intraprendenza hanno affrontato questo percorso”.

Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, prof Roberto Di Lenarda ringrazia sentitamente la Fondazione Pietro Pittini per la costante azione di supporto alle proprie attività e di sostegno agli studenti. Particolarmente rilevante il progetto Trieste 2020 Science Greeters che nell’ambito del Science in the city Festival ha visti impegnati più di 20 studenti del nostro Ateneo in un’opera di conoscenza e valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. Da sottolineare infine la grande resilienza ed efficienza dimostrata nel riorganizzare tutta l’attività con modalità telematiche, che saranno molto utili anche nel prossimo futuro.

Tutti i video del progetto sono disponibili sulla pagina Youtube della Fondazione Pietro Pittini