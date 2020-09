Malore sott'acqua a Sistiana: 38enne portato a Cattinara in codice rosso

Fa immersioni a Sistiana ma viene colto da un malore sott'acqua: è successo a un uomo di 38 anni. Era socio del diving club di Sistiana e si era immerso piuttosto vicino alla riva, quando gli astanti hanno notato che stava impiegando troppo tempo per risalire. Fortunatamente gli istruttori si trovavano poco distanti e sono riusciti a riportarlo a riva. Prezioso l'intervento di due militari dell'esercito che i trovavano in zona in vacanza, e hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare. Poco dopo l'arrivo dei soccorsi del 118 il cuore dell'uomo ha ricominciato a battere e gli operatori sanitari lo hanno portato all'ospedale di Cattinara in codice rosso. Presenti anche la moglie e il figlio piccolo. Le condizioni del 38enne sono ora stabili, non si sa tuttavia per quanto tempo si sia protratto lo stato di anossia (assenza di ossigeno). In loco anche una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina e la Capitaneria di porto.

