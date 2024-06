Emergenza suicidi in carcere: "Una strage e la politica tace"

TRIESTE - "La politica tace, si sta consumando una strage e si volge lo sguardo in altra direzione. Una situazione allarmante e inaccettabile". A lanciare l'ennesimo appello sulle condizioni delle carceri italiane, Coroneo compreso, è l'avvocato Elisabetta Burla, garante dei detenuti della casa circondariale di Trieste. Il tema è anche e soprattutto politico perché, sostiene la Burla, gli appelli giunti dal mondo delle associazioni, del volontariato e da parte della polizia penitenziaria, sono rimasti inascoltati. "Le misure adottate sinora dalle autorità non sono riuscite ad arrestare il fenomeno dei suicidi" continua la Burla che sottolinea il conseguente intervento da parte dell'Unione europa, pronta "ad ammonire l'Italia e a chiedere ulteriori misure e risorse finanziarie per rafforzare la capacità di prevenire queste morti".

La situazione "insostenibile"

In Italia si è ormai arrivati alla cifra di 44 suicidi nelle carceri. A togliersi la vita sono uomini e donne, giovani e anziani, italiani e stranieri. "Non ci sono categorie precise - specifica la Burla - ma il drammatico conteggio dovrebbe scuotere le coscienze perché dietro ogni numero c’è una persona". Tra le criticità maggiori spicca il tema del sovraffollamento, con numeri che il garante definisce insostenibili. Al Coroneo ad oggi vi sono 256 detenuti, su una capienza di 139 persone e che, "inspiegabilmente" è stata portata a 150. Ma sul tavolo della politica i garanti hanno da tempo fatto precipitare alcune richieste non più rinviabili.

Le richieste alla politica

"L’aumento delle telefonate (il cui costo è a carico del detenuto) e delle video chiamate; la possibilità di poter coltivare – realmente – gli affetti; l’approvazione di una normativa di riduzione controllata della popolazione carceraria attraverso la liberazione anticipata speciale, pari a 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, con effetto retroattivo almeno all’anno 2020, a parziale compensazione degli innumerevoli disagi patiti dai detenuti nel periodo pandemico". Ma sul fronte delle possibili soluzioni la Burla indica ulteriori misure. "Arginare la marginalità e l’isolamento sociale, garantire cure effettive alle persone con disagio, prevedere reali percorsi d’integrazione e “risocializzazione” e attuare norme già esistenti (ad esempio le case famiglia protette)".