Precipita dal quinto piano dell'hotel Savoia, tragedia sulle rive

E' deceduto dopo essere precipitato dai piani alti dell'hotel Savoia Excelsior Palace. La vittima, un uomo di origine romagnola sulla quarantina, è morto praticamente sul colpo dopo un volo di oltre quindici metri. Il gravissimo fatto di cronaca è avvenuto poco dopo le 21 di oggi, 23 marzo, sulle rive triestine. Sul posto sarebbe intervenuto per primo un medico che stava passando davanti all'albergo e, successivamente, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulla scena sono sopraggiunti anche i carabinieri. Non si conosce ancora la dinamica del fatto ma non è escluso che si sia trattato di un gesto disperato.

A Trieste esiste il servizio dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina "Amalia Telefono Speciale", progetto lanciato per la prima volta nel 1997 ed oggi gestito da Televita. In caso di necessità, si possono chiamare i numeri 800.544.544 e 800.510.510.