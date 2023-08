Suicidio assistito, Asugi dà il via libera per una 55enne triestina

La Commissione medica multidisciplinare nominata da Asugi ha terminato la verifica delle condizioni di “Anna”, 55enne triestina affetta da sclerosi multipla e, in risposta alle richieste del Tribunale di Trieste, ha confermato che sussistono tutti i requisiti per accedere alla morte volontaria assistita. Lo riporta l’associazione Luca Coscioni. 'Anna', nome di fantasia per tutelare la privacy della donna, aveva chiesto ad Asugi di procedere con la verifica delle sue condizioni di salute, per poter accedere al suicidio assistito ai sensi della sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale (Sentenza Cappato).

Come ha dichiarato l’avvocato Filomena Gallo, la commissione “ha affermato come l’assoluta e completa assistenza da parte di terzi cui ‘Anna’ è continuamente sottoposta, anche per l’espletamento delle funzioni di vita quotidiane, è un trattamento di sostegno vitale in assenza del quale non potrebbe autonomamente sopravvivere”.

“Oggi ‘Anna’ è ancora più vicina a ottenere quello che le spetta di diritto”, sostiene l’avvocato, specificando che “abbiamo chiesto alla Asugi di attivare velocemente il comitato etico competente che, tramite il parere del Comitato Etico Unico Regionale – Ceur rilasciato su richiesta di Asugi del 23.12.2022” affinché “emani il proprio parere, a seguito del quale l’Azienda Sanitaria potrà elaborare la propria relazione finale indicando anche il farmaco letale, le metodiche di autosomministrazione, il luogo ove ciò potrà avvenire con l’assistenza del medico dell’ASUGI e la fornitura di farmaco e la strumentazione necessaria ad ‘Anna’ ”.

Il prossimo venerdì 11 agosto l’Associazione Luca Coscioni depositerà in Regione le 7000 firme raccolte a favore della proposta di legge regionale sul suicidio assistito “Liberi Subito”, sostenuta da Marco Cappato.