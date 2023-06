Suicidio assistito, il caso di Anna finisce in tribunale

"Il Comitato etico regionale, interpellato da Asugi, ha evidenziato che le attività di verifica delle condizioni sanitarie di "Anna" spettano all'azienda sanitaria competente - continua Gallo - . Oggi gli avvocati dell'azienda sanitaria, in piena violazione del giudicato costituzionale, hanno ribadito che Asugi non ha alcuna intenzione di procedere con questa verifica, poiché mancherebbe una normativa nazionale". "Attendiamo ora la decisione del giudice che si è riservato - conclude -. Ci rimettiamo al giudice, come abbiamo fatto nelle Marche quando Federico Carboni, quasi un anno fa, ha potuto dire 'basta' alle sue sofferenze. Carboni è riuscito ad ottenere le verifiche e a procedere dopo due anni. Anna non può aspettare così tanto, le sue condizioni di salute non lo consentono". Questa mattina l'associazione "Luca Coscioni" ha anche depositato una denuncia contro Asugi per rifiuto/omissione d’atti d’ufficio. Procede intanto, in Friuli Venezia Giulia, la raccolta firme per una proposta di legge popolare regionale che riduca queste attese, fornendo tempi certi per la risposta del Servizio sanitario regionale.