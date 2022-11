Arrestato per tentato omicidio a Trieste, detenuto di 22 anni suicida in carcere

UDINE - Si è suicidato all'interno della cella di isolamento dove era stato rinchiuso dopo il trasferimento da Trieste il giovane dominicano di 22 anni che, nell'estate del 2021, era stato arrestato dopo aver accoltellato due coetanei sul colle di San Giusto. Il ragazzo (G.R.L. le iniziali) è morto ieri 7 novembre e, come riportano i colleghi di Udine Today, è stato trovato in fin di vita dal personale della polizia penitenziaria nel carcere di via Spalato, nel capoluogo friulano. Il ventidueenne latinoamericano, accusato di tentato omicidio, si trovava in carcere a Udine dal 22 settembre scorso.

Il commento del garante dei detenuti

«Aveva avuto per un periodo i domiciliari - racconta il garante dei diritti dei detenuti del Comune di Udine, Franco Corleone - poi era uscito da casa e la madre aveva avvertito i carabinieri di Trieste. Per questo era rientrato in carcere e mandato a Udine, non si sa perché. Aveva un carattere difficile e rapporti tesi sia con detenuti che con personale di polizia. Domenica aveva litigato con il compagno di cella e aveva minacciato alcuni agenti, così è stata presa la decisione di metterlo in stanza di isolamento con sorveglianza particolare. Un agente gli ha parlato alle 15 e poi lo ha trovato in fin di vita: è stato fatto un tentativo di rianimazione ma non c'è stato nulla da fare» I suicidi nelle carcere italiane rappresentano una vera e propria strage. Da inizio anno sono ben 74 le persone che si sono tolte la vita all'interno degli istituti penitenziari di tutta la penisola.