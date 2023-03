"Cocktail" micidiale di pubblico e privato: super bonus, una "bomba" ad orologeria

TRIESTE - Superbonus, ovvero la rinascita dell'edilizia messa in ginocchio dalla pandemia ma anche, per alcuni addetti ai lavori, una misura che ha innescato una bomba ad orologeria. E un ammodernamento delle costruzioni e delle infrastrutture con un conseguente miglioramento dell'efficienza energetica. Il proposito della misura introdotta dal governo era sicuramente positivo, ma si è rivelata una misura economicamente “distorsiva e inflazionistica”, così come è stata definita da più parti.

Perché si parla di disastro all'italiana

Le ragioni di questo disastro all’italiana sono molte, a partire dalla serie di leggi che, secondo gli addetti ai lavori, non avevano le basi tecniche necessarie per essere riportate nella quotidianità. Un errore di valutazione che ha innescato diverse conseguenze, su tutte la reperibilità dei materiali e della scarsa manovalanza, l'impennata dei prezzi dei componenti e le truffe su sconti in fattura e cessione del credito. Mettiamoci in mezzo anche la fretta data dalla corsa al bonus e le conseguenti valutazioni errate, un testo di legge con diverse zone d'ombra che non ha quasi mai colmato le incognite tecniche e, al contrario, lasciato spazio a interpretazioni giuridiche traballanti. Così, dopo il boom di imprese, di fornitori e di studi di commercialisti, adesso c'è da aspettarsi quello degli studi di avvocatura.

"I prezzi si gonfiano, le finestre valgono come l'oro"

Se da una parte il potenziale risparmio è molto alto, dall'altra i numeri sono risultati molto più impegnativi. Il costo dei lavori fa infatti riferimento ad un prezziario regionale, pensato per gli appalti pubblici. “La conseguenza è che i prezzi si gonfiano, anche senza voler truffare, così come si gonfiano le parcelle dei professionisti – spiega un esperto del settore -. Un lavoro potrà quindi anche valere il doppio rispetto a quanto si spendeva per ristrutturare una casa nel 2019. Questo solo per un adeguamento di prezzi”. A tutto ciò va aggiunta la dinamica del mercato, ovvero domanda e offerta, a cui va ulteriormente aggiunto un enorme problema di reperimento dei materiali e la speculazione a monte per cui “oggi le finestre hanno il prezzo dell'oro”. Una corsa al mattone che ha già visto i suoi limiti e che nel futuro ne vedrà altri. Tra gli operatori del settore c'è infatti il sospetto diffuso che i lavori non siano stati fatti nel migliore dei modi e che presto presenteranno dei grossi problemi sia a livello impiantistico che edile.

Il micidiale mix tra pubblico e privato

Oltre a tutta questa serie di conseguenze innescate da un micidiale mix tra denaro pubblico ed opere private, c'è stato anche il problema che ha fatto crollare tutto il sistema del Superbonus, vale a dire il blocco della cessione del credito. Una frattura che ha creato situazioni paradossali: proprietari di casa costretti a vivere altrove perché la loro casa, di fatto cantiere, è in mano all'impresa e “lo sarà fino a che non riuscirà a recuperare i crediti”, oppure centinaia di condomini prigionieri di impalcature e cantieri, e imprese piene di crediti da riscuotere ma con debiti alle stelle. Un cortocircuito tossico e devastante che anche esponenti dell’esecutivo nazionale hanno definito, a più riprese e lontani dai microfondi, una vera e propria bolla. I timore che tutto ciò vada a creare (e in parte l’ha già creato), un enorme danno alle casse dello Stato, è reale.

La situazione locale

Sul territorio triestino vi sono condomini oramai esasperati da una situazione che sembra non smuoversi e costretti a vivere in stabili compromessi. Le imprese sono impossibilitate a riscuotere il credito e iniziano a non avere più la liquidità sufficiente per pagare fornitori e lavoratori. All’inizio si sfregavano le mani, oggi sono anch’esse vittime del sistema. Seppur dispongano di migliaia di euro di crediti, sono costrette ad indebitarsi sia per pagare le tasse su fatture mai incassate, che per mantenere l’operatività nei cantieri. Stando a quanto riferito da alcuni titolari di imprese edili, qualche mese fa era anche possibile cedere il proprio credito, ma solo accettando tassi di interesse molto elevati (nell'ultimo periodo sarebbero aumentati cinque volte tanto), al limite dell’usura.

I numeri in Fvg: opere per un miliardo e 320 milioni

Oggi sembra che la trappola sia completa, senza la minima ombra di una via d'uscita. Una situazione che sta portando ditte a chiudere o a vivere con l'acqua alla gola, mentre incombe l'ombra della macchina giudiziaria che è pronta a riversare sul mercato migliaia e migliaia di cause legali. L'impressione di chi lavora è, senza troppi giri di parole, di essere seduti sopra ad una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere. Per capire meglio la portata del Superbonus in Friuli Venezia Giulia ci si deve affidare non solo all’emotività, bensì anche e soprattutto ai numeri. Stando ai dati pubblicati dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologia, energia e sviluppo economico sostenibile ndr), al 31 dicembre scorso, gli investimenti per opere nella nostra regione superano il miliardo e 320 milioni di euro. La percentuale dei lavori realizzati è pari al 79,2 per cento, con un quinto degli interventi che deve essere ancora completato.

Chi ci ha guadagnato?

Alla fine, non rimane da chiedersi chi ci ha guadagnato. “Forse qualche impresa che si è strutturata e che è riuscita a finire dei lavori. Forse chi aveva i soldi ed è riuscito a farsi una casa nuova. O forse nessuno”, ci hanno detto gli esperti del settore in forma anonima, visto che il tema è scottante e la possibilità di finire sotto la lente della guardia di finanza (o della procura) non è poi così remota. Lo scorso dicembre le fiamme gialle hanno già relazionato al Senato, condividendo parte delle attività d’indagine portate avanti dal novembre del 2021 ad oggi: il risultato è stato un sequestro preventivo di crediti d’imposta inesistenti per oltre tre miliardi e mezzo di euro (di cui un miliardo solo tra Roma e Foggia). Per fare un po’ i conti con la prossimità, poco meno di quanto vale una finanziaria del Friuli Venezia Giulia (quella approvata nei giorni scorsi è pari a cinque miliardi). Sul terreno – meglio sul pavimento –, resta solo l'amarezza di una misura che avrebbe dovuto far ripartire l'economia del Paese, pensata per l'ambiente e l'efficientamento energetico, finita in balia della sua stessa legge e di un vortice di domande e quesiti a cui per ora nessuno sa rispondere. Il tutto fatto con la benedizione dello Stato. Chapeau.