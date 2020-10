"Super sconti" carburanti: si va avanti fino al 30 novembre

"In attesa di un riscontro da parte del Governo alla lettera con la quale chiediamo un'indispensabile e non differibile compartecipazione alla misura regionale, questa mattina con il governatore e la Giunta abbiamo approvato la proroga per un ulteriore mese, quindi fino al 30 novembre, del 'super sconto' regionale sui carburanti per l'Area 1". Lo ha reso noto l'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, sottolineando che "in virtù delle scelte dei governi dei Paesi confinanti, chiederò alle compagnie petrolifere e ai distributori non solo di confermare le diminuzioni di prezzo applicate finora alla pompa, ma di valutare ulteriori incentivi, ipotizzando un aumento dei consumi locali". "L'impegno della Giunta è importante sia dal punto di vista politico sia finanziario, in un periodo in cui è fondamentale sostenere l'economia locale e le famiglie, specie quelle più deboli - ha sottolineato Scoccimarro -. Stiamo effettuando l'ultima ricognizione insieme agli uffici con l'obiettivo di garantire fino alla fine dell'anno il super sconto, ma terremo sotto controllo le azioni degli addetti ai lavori".

"Vanno stigmatizzate le scene di questo weekend con file di auto con targa italiana ai confini per riempire addirittura le taniche - ha ricordato l'assessore -. Proprio in virtù della decisione della Giunta di alzare lo sconto nell'Area 1, che comprende Trieste e Gorizia, ma anche alcuni Comuni delle ex province di Udine e Pordenone, va ribadita l'importanza di spendere in Italia, così da mantenere sul nostro territorio, in virtù degli accordi Stato-Regione, risorse importanti che garantiscono servizi primari come la Sanità". In base alla delibera approvata nella Giunta di questa mattina, per l'Area 1 viene confermato il contributo di 29 centesimi per la benzina e di 20 centesimi per il diesel, mentre nei Comuni dell'Area 2 ci saranno 14 centesimi di sconto per la benzina e 9 per il diesel.