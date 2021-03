Superbonus 110%: attivati 213 cantieri in Fvg

“Sono 213 i cantieri attivati in Friuli Venezia Giulia grazie al Superbonus 110%, per un ammontare complessivo di 22.088.336,12 euro”. Lo rilevano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, citando i dati dell’ENEA; Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

“Numeri importanti che confermano il successo della misura voluta e approvata dal Governo Conte – aggiungono i consiglieri Cristian Sergo, Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella e Andrea Ussai -. In un contesto difficile per l’economia italiana, il MoVimento 5 Stelle si conferma forza politica in grado di trovare soluzioni efficaci per le imprese e l’ambiente”.

“Ora tutti hanno capito i benefici che il Superbonus comporta e cercano di velocizzare ulteriormente i lavori e favorire l’apertura di nuovi cantieri – concludono gli esponenti pentastellati -. Sarebbe stato opportuno che questo interesse fosse stato dimostrato già un anno fa ma la fiducia nei confronti della misura non era la stessa. Forse proprio perché a proporla sono stati il M5S e il Governo Conte”.