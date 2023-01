Superbonus 110%: Trieste dopo oltre due anni di cantieri

TRIESTE - Anche a Trieste si iniziano a vedere i primi effetti del Superbonus 110% dedicato alla riqualificazione energetica e sismica degli edifici. Passeggiando per le vie del centro, sono oggi visibili i risultati di oltre 2 anni di cantieri: numerosi palazzi appaiono come erano in origine, e donano alla città una piacevole atmosfera di novità. Sono infatti diversi i condomini interessati dalle operazioni di rifacimento delle facciate, avviate a partire dal 1 luglio 2020. Passeggiando per le vie del centro, sono visibili i risultati di oltre 2 anni di cantieri: numerosi palazzi appaiono come erano in origine, donando alla città una piacevole atmosfera di novità. Anche le storiche segnaletiche dei rifugi antiaerei, ove presenti, sono state rinnovate per riconsegnare alla città anche un pezzo della sua storia recente.



Al di là degli aspetti architettonici, storici e urbanistici, il “bonus” ha rappresentato anche un importante volano per la crescita economica della città e del comparto edile del territorio. Con la misura in vigore fino a fine dicembre 2021, da luglio 2020 in Friuli Venezia Giulia sono stati sbloccati oltre 100 milioni di euro. Come evidenzia il report 2022 pubblicato dalla Fillea Cgil, rispetto al 2020, il comparto ha registrato un incremento della massa salari del 64%: 38 milioni di euro il totale, un dato impressionante rispetto alle previsioni medie di crescita. Discorso analogo per il numero di ore lavorate denunciate, aumentate del 62% nel biennio. Per quanto riguarda i posti di lavoro, i lavoratori edili sono quasi raddoppiati negli ultimi due anni: +45,06% per un totale di 2658 professionisti impiegati nei cantieri cittadini, stando ai dati della Cassa Edile.