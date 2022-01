Truffa superbonus, sequestri da 110 milioni per un Consorzio napoletano, blitz anche in Fvg

Il sequestro ai danni di un Consorzio edile operante anche in Friuli Venezia Giulia è pari alla percentuale del cosiddetto Superbonus. Sono circa 110 i milioni di euro di credito d'imposta congelati dalla Guardia di Finanza di Napoli in un'operazione che ha portato, oltre a 21 perquisizioni nelle case di altrettante persone e in tre sedi societarie, anche a sequestri preventivi a carico di 16 soggetti tra istituti finanziari e persone fisiche. Il risultato è il frutto di una articolata indagine coordinata dalla magistratura partenopea (conseguente all'analisi di rischio sviluppata dall'Agenzia delle Entrate) e che ha messo nel mirino numerosi soggetti "a vario titolo coinvolti nell'attività delittuosa". Oltre alla nostra regione, il Consorzio avrebbe operato anche in Veneto, Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia e Piemonte.

I militari hanno quindi fatto emergere un sistema fraudolento che si sarebbe sviluppato in maniera molto precisa. Di seguito la nota inviata dalle Fiamme Gialle.