Riapre la Coop di largo Roiano dopo la ristrutturazione da un milione

Riapre la Coop di Largo Roiano a Trieste dopo i lavori di riqualificazione: la Cooperativa ha investito oltre 950mila euro per la ristrutturazione del nuovo supermercato che affianca gli altri 6 negozi della Cooperativa in città. Per festeggiare insieme alla comunità la ripartenza del negozio per la giornata del 27 ottobre è previsto a partire dalle ore 9 l’inizio del momento inaugurale a cui parteciperà il sindaco Roberto Dipiazza; per Coop Alleanza 3.0 parteciperanno: il consigliere di amministrazione, Domenico Costa, e la presidente del Consiglio di Zona, Diana Fornasier. Tutti coloro che faranno la spesa nel giorno inaugurale riceveranno una borsa riutilizzabile con il nome del supermercato Coop appena ristrutturato.

Coop Alleanza 3.0 ha scelto di intervenire sul supermercato di Largo Roiano grazie ai lavori iniziati nei primi giorni di ottobre e appena terminati. Solo nel 2021 i 32 mila soci di Trieste hanno usufruito, grazie a promozioni esclusive e a quelle dedicate a tutti i consumatori, di vantaggi per la spesa che ammontano complessivamente a 6,2 milioni di euro.

Il nuovo supermercato

Il nuovo supermercato è ampio oltre 900 metri quadri e può contare su 33 lavoratori, con un’attenzione particolare ai produttori del territorio. Nel percorso di spesa, il punto vendita presenta il banco assistito della gastronomia, in cui gastronomi esperti consigliano le eccellenze locali e nazionali dei salumi. Presenti anche primi e secondi piatti pronti da gustare a casa. A completare l’offerta i salumi e latticini sono anche disponibili nel nuovo banco dedicato al confezionato take away. Il reparto macelleria permette di soddisfare i bisogni di tutti i clienti grazie alla scelta di diversi tagli di carne e a completare l’offerta dei reparti freschi il repartopescheria, con un banco servito. Sia la macelleria che la pescheria offrono anche prodotti in comode confezioni take away; mentre una vasta gamma di prodotti di panetteria è disponibile nel reparto dedicato al pane self. A disposizione di soci e consumatori anche la Cantina dei vini che dà particolare risalto alle produzioni enologiche locali, oltre all’ area dedicata i prodotti surgelati.