Inaugurato nuovo Despar in via Pecenco: darà lavoro a 10 persone

TRIESTE - Inaugurato ieri in via Pecenco il negozio Despar Aspiag Service, gestito dall’imprenditrice Cristina Fratepietro, che darà lavoro a 10 persone, tutte residenti sul territorio, e sarà specializzato in prodotti del territorio. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del sindaco Roberto Di Piazza e di Fabrizio Cicero, direttore regionale Despar (Aspiag Service). Nel nuovo negozio trovano spazio i reparti di ortofrutta con prodotti riforniti quotidianamente, gastronomia, macelleria con un’offerta di tagli di carne scelta certificata e garantita, panetteria con pane fresco e una selezione di prodotti di pasticceria e la salumeria. Completa l’offerta, il servizio di spesa a domicilio organizzata direttamente dal personale del punto vendita. Cristina Fratepietro ha iniziato la sua esperienza in Despar come cassiera nel 1988 presso un supermercato della città, proseguendo la sua carriera con ruoli di crescente responsabilità, fino ad aprire questo suo primo punto di vendita ad insegna Despar.