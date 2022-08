Superproduzione Netflix sbarca in centro, esercenti ricoperti di denaro

Una superproduzione targata Netflix è pronta a sbarcare in centro. Le riprese sono state programmate a settembre tra piazza Unità e Cavana. Al momento la FVG Film Commission non conferma né smentisce: nessuna dichiarazione e massimo riserbo. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, le attività della zona sono già state contattate dalla produzione e verranno risarcite per i mancati introiti causati dall'interruzione al transito dei pedoni per girare alcune scene di inseguimenti. Agli oltre cento imprenditori coinvolti è stato infatti garantito un rimborso equivalente al potenziale incasso previsto per la giornata. Secondo le prime stime, la cifra si potrebbe aggirare intorno ai 300 mila euro.

Trieste si conferma così riferimento per le produzioni cinematografiche. Solo negli ultimi mesi, il capoluogo giuliano è stato selezionato da Netflix per le riprese di "Lift" e "The Old Guard 2", con la splendida Charlize Theron.