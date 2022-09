Superstar di Hollywood sbarca a Trieste

Fervono i preparativi per la grande produzione cinematografica targata Netflix, che sarà girata nel capoluogo Giuliano da oggi al 16 settembre. Nel cast figura una una leggendaria star di Hollywood: secondo indiscrezioni si tratta di Halle Berry e dovrebbe alloggiare al Savoia Excelsior Palace. Sulle riprese vige un assoluto riserbo per vincoli di segretezza, infatti la Fvg Film Commission non conferma né smentisce il nome dell'attrice, e così il personale dell'hotel Savoia. Si sa che la produzione esecutiva è affidata alla Kplus Film di Verona e che le riprese partono da Trieste, unica città italiana nella quale si girerà, prima di trasferirsi in altri Paesi Europei. Si girerà in un’area che va dalla Stazione Marittima, Cavana e piazza della Borsa fino ad arrivare in piazza Ponterosso, dove vigeranno divieti di sosta e fermata fino alle 20 di sabato 17 in diverse vie cittadine.