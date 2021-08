Surfista in difficoltà a Barcola, i Vigili del fuoco lo recuperano

Verso le 10 di questa mattina i Vigili del fuoco hanno soccorso un surfista in difficoltà al largo di Barcola. L'uomo è stato raggiunto dalla sezione nautica con la motobarca (già in mare per addestramento) e dai sommozzatori della Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia. Sul posto anche la Capitaneria di porto. Dopo essere stato recuperato il surfistaè stato riportato a terra.