In difficoltà a causa delle onde, surfista di 76 anni portato in salvo

Questa mattina la Capitaneria di porto di Trieste ha prestato soccorso ad un surfista di 76 anni, trovatosi in difficoltà nelle acque antistanti il porto vecchio. L'uomo, che non riusciva a raggiungere la riva a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteo e proprio per questo particolarmente affaticato, si trovava a circa 600 metri dalla costa. La Capitaneria l'ha intercettato e portato in salvo presso il terrapieno di Barcola.