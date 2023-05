Fondazione Ananian: attivo il bando per le famiglie in difficoltà

TRIESTE - La Fondazione Filantropica Ananian ha annunciato l'attivazione di un bando dedicato alle famiglie, per il mese di giugno 2023. La presentazione delle domande potrà essere effettuata da lunedì 5 giugno.

Nello specifico, il bando è rivolto a genitori con figli minori a carico che si trovino in temporanea e seria difficoltà, per effetto di gravi eventi negativi avvenuti dopo il 1 luglio 2022 e che abbiano profondamente inciso sull’economia familiare. Maggiori informazioni su requisiti d’ammissibilità e su come presentare le domande sono disponibili sul sito internet www.ananian.it al seguente link: https://www.ananian.it/content/avviso-b2023-sussidi-familiari

Si segnala infine che le domande, redatte obbligatoriamente sull’apposito modulo, andranno inviate entro venerdì 30 giugno 2023. La documentazione dovrà essere trasmessa tramite e-mail all’indirizzo info@ananian.it. Per informazioni tel. 040 9777220 oppure info@ananian.it.