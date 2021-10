Sussidi post laurea: 10mila euro dalla Fondazione Ananian per master e dottorati

La Fondazione Filantropica Ananian assegnerà, per il 2021, fino a 10mila euro complessivi in sussidi di studio a giovani con limitate risorse reddituali che siano iscritti nel corrente anno accademico a corsi di studio post laurea (Master di I e II livello, Corsi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca) all’Università degli Studi di Trieste (o - nel solo caso di studenti triestini frequentanti corsi non disponibili a Trieste - altra Università) oppure la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste oppure il MIB School of Management di Trieste.

I requisiti generali:

sono ammissibili i cittadini italiani entro i 35 anni nati e vissuti o con la residenza da almeno cinque anni nella provincia di Trieste. Limitatamente a un terzo dei sussidi previsti, possono essere considerate anche domande di cittadini italiani di altri comuni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale (comuni ad est del fiume Livenza) e di connazionali di località appartenute in passato alla Venezia Giulia (cioè già facenti parte delle province di Gorizia e di Trieste o delle ex province di Pola e di Fiume).

Termini: dal 4 novembre al 26 novembre 2021 Scopri tutti i dettagli e scarica l’avviso sul sito: www.ananian.it.