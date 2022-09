Suv sfreccia nelle calli e tenta di salire sulla scalinata che porta al castello: danneggiate strade e abitazioni

"Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, un automobilista a bordo di un Suv Touareg Volkswagen, a velocità molto sostenuta, ha superato l'arco della "portizza" e ha proseguito lungo via Dante. Dopo aver eseguito delle manovre azzardatissime nelle calli, ha tentato di salire sulle scale che portano al Castello di Muggia e, infine, in retromarcia ha spaccato angoli delle case. A bordo c'erano due rumeni, sembra fossero ubriachi". A parlare è il sindaco di Muggia Paolo Polidori che, nel corso del sopralluogo di questa mattina, ha raccontato in un video indirizzato alla cittadinanza la dinamica della vicenda. "Come Comune in questo momento stiamo verificando l'entità dei danni fatti non solo sulla strada ma anche alle case dei privati. A chi volesse sporgere querela, daremo ulteriori comunicazioni su come procedere. Siamo in contatto con Polizia e Carabinieri". I due uomini sono stati fermati dalle forze dell'ordine.