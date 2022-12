Accoltellamento di via Battera: sì alla richiesta della difesa, Suzana ai domiciliari

TRIESTE - Suzana Stamenkovic, la cinquantaquattrenne di origini serbe accusata del tentato omicidio del marito Dragan verrà trasferita agli arresti domiciliari. Il gip ha accolto la richiesta dell'avvocato che difende la donna, Andrea Cavazzini. L'interrogatorio è stato condotto questa mattina nella cella del carcere del Coroneo dove è detenuta Suzana ed è durato circa due ore. "Abbiamo chiesto i domiciliari - così il legale della donna - proprio per garantire sia la persona offesa che l'indagata, vista la situazione che ha generato la notizia di reato. Pertanto non possiamo far altro che attendere l'avviso di conclusione delle indagini, anche per vedere il capo di imputazione definitivo della Procura". Da prime indiscrezioni sembrerebbe che Suzana, all'interno dell'appartamento di via Battera 28, fosse vittima di continue violenze e di maltrattamenti domestici.

La cronaca degli ultimi 40 giorni

Solo qualche settimana fa la zona era stata teatro di altri due gravi fatti di cronaca. Il primo episodio è avvenuto durante la notte di Halloween. Nell'occasione un uomo di 43 anni originario della Sicilia è stato arrestato dalla Compagnia dei carabinieri di via Hermet dopo aver seminato il panico tra gli stabili di via Zorutti e via Battera. L'uomo si è dapprima diretto in via Battera 14 dove ha aggredito una donna prendendola per il collo, per poi dirigere la sua furia contro un uomo di oltre 80 anni residente in via Zorutti e massacrandolo con calci e pugni. Il 4 novembre la Squadra Volante della questura di Trieste aveva denunciato un giovane tra i 20 e i 30 anni perché sorpreso nel tentativo di occupare una casa Ater, questa volta al civico 22 di via Battera.