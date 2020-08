Svastiche e oscenità sui giochi: vandali lordano il giardino di via Frescobaldi

Ieri notte ignoti vandali hanno lordato con la vernice spray i giochi per bambini nel giardino di via Frescobaldi, per lo più simboli osceni e una svastica. Lo segnala su Facebook il presidente della VII circoscrizione Stefano Bernobich: "Già avvisati gli uffici comunali (a breve i giochi verranno puliti) e domani farò denuncia in Questura. Proprio non posso tollerare queste cose".