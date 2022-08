Sversamento di carburante in mare: prorogato il divieto di balneazione a Marina Julia

Ancora niente bagni a Marina Julia dopo lo sversamento di carburante dal porto di Monfalcone. È stata infatti prorogata fino alle otto di domani mattina l’ordinanza del sindaco Cisint che vieta la balneazione dopo che, nella serata di lunedì 22 agosto, la sostanza è fuoriuscita da una nave battente bandiera delle isole Marshall. Il danno ambientale sembra ingente e non ancora arginato infatti, a causa del vento, le onde stanno portando sulla costa delle alghe imbevute di carburante.

Come conferma il sindaco, c’è già stata una prima rimozione del materiale ma altre alghe si sono depositate a causa delle condizioni meteo avverse, nella zona davanti al campeggio. “Chiederemo i danni all’armatore della nave – annuncia Cisint -, anche comprensivi non solo delle spese concrete ma di ulteriori questioni che stiamo valutando”. Nella giornata di ieri Cisint aveva ringraziato la Protezione civile e la Capitaneria di porto di Monfalcone, spiegando che “sono state prelevate in porto almeno due botti di olio combustibile riversato in mare, quindi parliamo di migliaia di litri”.